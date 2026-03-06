Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo miracolo"

"Solo l’Inter, le altre dovranno ancora conquistarsi tutto". Dino Zoff è sicuro. L'ex portiere campione del mondo nel 1982 ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino delle prime posizioni nel campionato italiano partendo appunto dai nerazzurri. Il derby di domenica sera non dovrebbe cambiare le gerarchie in testa: "E’ molto complicato, la vedo dura. Perché l’Inter è avanti, non ha la Champions, ha una squadra strutturata, Anche con una sconfitta resterebbero tanti i punti di distacco…".

In caso di sconfitta i rossoneri dovranno guardarsi alle spalle "perché se è vero che qualcuno non mi convince, il campionato a tre punti tiene tutto aperto fino alla fine". E chi non convince è la Juventus anche se "resta una squadra ampiamente in corsa per il quarto posto da qui fino alla fine". Fra le sorprese c'è il Como: "Assolutamente. Il Como gioca grandi partite, è vero che non ha calciatori abituati a questi livelli, ma ha sicuramente una squadra capace di chiudere al quarto posto. Tra poco le partite peseranno".

Infine un'analisi sul Napoli: "Cosa dovremmo dire? Conte sta facendo un mezzo miracolo, in campo ci vanno i calciatori. Ci sono stati troppi incidenti di percorso, ma tutti dovuti alle assenze nella squadra fin qui. Giocatori forti, tutti titolari".