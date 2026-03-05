Avellino, c'è un problema sui tiri da fuori: nessuno subisce più gol dalla distanza in Serie B

C’è un dato che sta facendo riflettere in casa Avellino e riguarda la fragilità della squadra sui tiri dalla distanza. I biancoverdi guidano una poco invidiabile classifica in Serie B: quella dei gol subiti con conclusioni scoccate da fuori area. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino.

Il problema è emerso con evidenza anche nell’ultima trasferta di Venezia, dove la formazione di Ballardini ha incassato un pesante 4-0. Due delle quattro reti subite sono arrivate proprio con soluzioni dalla distanza. Nel primo tempo è stato Busio a trovare il gol con un tiro dal limite dell’area che ha portato i lagunari sul 3-0. Nel finale è poi arrivata la firma di Dagasso, autore del definitivo 4-0 con un sinistro a giro finito all’incrocio dei pali.

Il dato complessivo della stagione racconta una difficoltà strutturale: sono infatti undici le reti incassate dall’Avellino con conclusioni da fuori area. Un numero che rappresenta il peggior rendimento dell’intero campionato cadetto in questa particolare statistica. Un campanello d’allarme che lo staff tecnico dovrà analizzare con attenzione. La capacità di limitare le conclusioni dalla distanza degli avversari potrebbe infatti diventare uno degli aspetti chiave per migliorare il rendimento difensivo nelle prossime settimane.