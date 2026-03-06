Bonaventura lascia il calcio giocato a 36 anni: oltre 500 presenze e una Supercoppa italiana

Giacomo Bonaventura ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore professionista. A 36 anni l’ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha annunciato il ritiro dopo l’ultima esperienza con l’Al-Shabab in Saudi Pro League. La decisione è stata comunicata sui social, dove l'ormai ex giocatore ha spiegato di non sentire più lo stesso entusiasmo che lo ha accompagnato per tutta la carriera: "Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile continuare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e non ha senso". Bonaventura ha poi ricordato le squadre che hanno segnato il suo percorso, citando in particolare il Milan, club in cui è rimasto più a lungo, ma anche Atalanta e Fiorentina, definite esperienze fondamentali per la sua crescita.

Nato a San Severino Marche il 22 agosto 1989, Bonaventura è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Dopo le esperienze in prestito con Pergocrema e Padova si è affermato definitivamente con la maglia nerazzurra, contribuendo alla promozione in Serie A nella stagione 2010-2011. Nel 2014 il trasferimento al Milan, dove ha vissuto sei stagioni diventando uno dei giocatori più continui del centrocampo rossonero. Nel 2020 la nuova tappa alla Fiorentina, con cui ha ritrovato continuità e leadership, prima dell’ultima parentesi all’Al-Shabab. Proprio Milan e Fiorentina hanno voluto salutarlo sui social con messaggi di ringraziamento per la carriera e il contributo dato in campo.

Bonaventura chiude il suo percorso con oltre 500 presenze tra i professionisti, di cui 380 in Serie A, più di 90 gol complessivi e 18 presenze con la Nazionale italiana. Nel suo palmarès figurano la Serie B 2010-2011 con l’Atalanta e la Supercoppa Italiana 2016 con il Milan. A livello di club ha totalizzato 135 presenze, 24 gol e 16 assist con l’Atalanta, 184 presenze, 35 gol e 30 assist con il Milan, 162 presenze, 22 gol e 22 assist con la Fiorentina e 33 presenze, 4 gol e 3 assist con l’Al-Shabab.