Pisa, occhi sulla Juventus Next Gen: a Vaira piacciono Gil Puche e Puczka
Tuttosport di oggi dedica ampio spazio alla visita di Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, mercoledì allo stadio Mannucci di Pontedera in occasione della sfida tra i padroni di casa e la Juve Next Gen. Il direttore sportivo del Pisa ne ha approfittato per visionare dal vivo alcuni elementi della formazione Under 23 bianconera.
Due i giocatori nel mirino del dirigente nerazzurro
Secondo il quotidiano torinese, fari puntati in particolare sul difensore centrale Javier Gil Puche e sull’esterno mancino David Puczka. Due elementi già blindati nelle scorse settimane dalla dirigenza juventina col rinnovo del contratto. A testimonianza di come dalle parti della Continassa ci puntino davvero e ci credano tanto. Al tempo stesso per entrambi appare ideale il salto di categoria come proseguimento del percorso di crescita.
Gil Puche e Puczka, una stagione sicuramente positiva
Il centrale iberico era già stato cercato da diversi club di Serie B a gennaio, ma la Juve ha messo il veto alla partenza dopo aver ceduto Pedro Felipe. Per lui 17 partite e un gol in questa prima stagione tra i professionisti, tutte ovviamente con la maglia della Next Gen. Puczka, austriaco, ha un anno in più e in questa stagione ha già messo in fila 26 presenze, 6 gol e 4 assist: per il laterale sembra essere maturo il salto in avanti.
