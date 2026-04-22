TMW Gol annullato ad Ederson. Rocchi aveva spiegato ieri la casistica a Open VAR

Tensioni e polemiche alla New Balance Arena per l'annullamento del gol di Ederson, centrocampista che aveva portato in vantaggio l'Atalanta contro la Lazio. L'arbitro Colombo aveva inizialmente convalidato il gol, salvo poi cambiare decisione e optare per l'annullamento dopo on field review al VAR per un precedente fallo di Krstovic su Motta, portiere biancoceleste che aveva il possesso del pallone (con una mano sopra mentre la sfera era a terra).

Una casistica spiegata proprio ieri dal designatore Gianluca Rocchi a Open VAR, parlando del gol annullato a Baschirotto in Cremonese-Torino:

"Il regolamento dice che il possesso è l'avere il pallone fra le mani. Per il portiere il possesso è addirittura avere una mano sul pallone quando è a terra. Non dice che il pallone devi stringerlo, qua la casistica ci aiuta". Un ragionamento, quello di Rocchi, che spiega perfettamente il motivo dell'annullamento del gol di Ederson.