Lazio in finale di Coppa Italia, Mauro: "Ai punti forse avrebbe meritato l'Atalanta"
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La Lazio, trascinata da un super Edoardo Motta - protagonista con ben quattro rigori parati - conquista la finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter Milan. L’atto conclusivo si disputerà allo Stadio Olimpico, con i biancocelesti che giocheranno di fatto in casa.
Dagli studi di Mediaset, Massimo Mauro ha commentato così:
"In finale avrà di fronte l’Inter, ma la Lazio si gioca la finale con merito, anche se l’Atalanta è stata un po’ sfortunata. Ai punti forse avrebbe meritato la Dea, Palladino può rammaricarsi perché in alcune situazioni è stata davvero sfortunata".
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