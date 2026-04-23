Lazio in finale di Coppa Italia, Mauro: "Ai punti forse avrebbe meritato l'Atalanta"

La Lazio, trascinata da un super Edoardo Motta - protagonista con ben quattro rigori parati - conquista la finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter Milan. L’atto conclusivo si disputerà allo Stadio Olimpico, con i biancocelesti che giocheranno di fatto in casa.

Dagli studi di Mediaset, Massimo Mauro ha commentato così:

"In finale avrà di fronte l’Inter, ma la Lazio si gioca la finale con merito, anche se l’Atalanta è stata un po’ sfortunata. Ai punti forse avrebbe meritato la Dea, Palladino può rammaricarsi perché in alcune situazioni è stata davvero sfortunata".