Lazio, Motta superstar: "Inter? Speriamo di finire prima, ma siamo pronti per i rigori"
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Il portiere della Lazio Edoardo Motta ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Ci sono segreti sui guantoni?
"Ci sono, ma meglio tenerli nascosti".
Ora l'Inter: pronto per i rigori?
"Speriamo di finirla prima, ma saremo pronti anche per quelli".
I compagni che consigli ti danno per rimanere freddo?
"Specialmente i più vecchi mi danno tanti consigli".
Una dedica?
"A tutti, a chiunque mi conosca".
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