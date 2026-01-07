Gol da record per Thuram: all'Inter non era mai accaduto nella Serie A a 20 squadre
L’Inter espugna il campo del Parma e porta a casa tre punti che pesano nella corsa al vertice. Decide la precisione di Federico Dimarco nel primo tempo e, soprattutto, la zampata finale di Marcus Thuram in pieno recupero. Un 2-0 che non racconta fino in fondo l’andamento della gara: la squadra di Cristian Chivu ha controllato il match, concedendo un solo vero brivido, l’incrocio dei pali colpito da Ondrejka.
Il dato statistico riportato da Opta illumina la serata nerazzurra: la rete di Thuram, al 97’06”, è la più tardiva segnata dall’Inter in Serie A da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05), superando il precedente primato del rigore di Lautaro Martínez al 95’57” contro il Venezia nel novembre 2021. Un sigillo che certifica lucidità e forza mentale, ma che riapre anche un tema: la difficoltà, in alcune gare, di chiudere prima i conti.
Poco male, almeno per ora. L’Inter si presenta allo scontro diretto con il Napoli con quattro punti di vantaggio. E con una statistica-record che vale come messaggio al campionato.
