Inter, occhi in Premier League: Calvin Bassey osservato speciale per la difesa

L’Inter guarda alla Premier League per rinforzare il reparto arretrato e tra i profili monitorati c’è Calvin Bassey, difensore classe 1999 in forza al Fulham. Il centrale nigeriano, riporta TeamTalk, è finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra, che in vista della seconda parte di stagione e degli impegni tra campionato e Champions League sta valutando soluzioni utili ad aumentare le rotazioni difensive.

Al momento, però, un’operazione immediata appare complicata. Il Fulham considera Bassey un elemento chiave del progetto e non ha intenzione di privarsene a stagione in corso, soprattutto mentre è in piena corsa per un piazzamento europeo. Il club londinese, forte di un contratto in scadenza nel 2027 con opzione per un ulteriore anno, ha già fatto sapere di non voler aprire a cessioni nel mercato di gennaio.

L’Inter resta comunque alla finestra, consapevole che eventuali margini di manovra potrebbero aprirsi più avanti. Uno scenario più realistico porta all’estate, quando i nerazzurri, così come altri club di Serie A, potrebbero tornare alla carica per un difensore ormai stabilmente nel giro della nazionale nigeriana e protagonista in Premier League.