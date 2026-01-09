Pisa, l'ottimismo di Gilardino: "C'è un girone di ritorno da giocare. Serve coraggio"

Pisa ultimo al giro di boa, ma Alberto Gilardino, alla vigilia della gara con l’Udinese, resta fiducioso sulla salvezza: “C’è ancora un girone di ritorno da giocare - ricorda il tecnico nerazzurro, come riporta calciopisa.it -. Dobbiamo sapere cosa serve in questa parte di campionato: compattezza, umiltà e sacrificio, come nel girone d’andata. Ma anche spregiudicatezza e coraggio, dobbiamo portare a casa più punti possibili”.

Gilardino trasmette ottimismo al netto della classifica: “Sono una persona positiva e voglio che lo siano anche i miei giocatori. Sappiamo che momento stiamo vivendo, ma vogliamo anche inseguire il sogno, facendo tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo”.

Sfida tosta: “L’Udinese è una squadra con qualità fisiche, tecniche, strutturali. Sarà complicata, dovremo limare qualche difetto ed essere consapevoli dei nostri pregi”.

Per Gilardino lo spirito di squadra è alto: “Ho avuto la fortuna di avere tutti i giocatori vogliosi di scendere in campo in questa prima parte di campionato. Allo stesso tempo non ho avuto preclusioni per nessuno: ho usato tutti. Questo è il mio modo di essere: se i ragazzi mi danno, giocano. Dovranno essere tutti pronti e sull’attenti. Da qua in avanti potrò contare su tutti”.