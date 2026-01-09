Ufficiale
Hellas Verona, Yellu saluta: il centrocampista in prestito all'Arouca
Jesús Santiago Pérez, meglio noto più semplicemente come Yellu, saluta Verona. L’Hellas ha infatti comunicato di aver ceduto - in prestito a Futebol Clube de Arouca - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista, fino al 30 giugno 2026.
Hellas Verona FC, si legge nel comunicato stampa ufficiale, saluta Yellu e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale
