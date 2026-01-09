Roma, i convocati di Gasperini per la gara col Sassuolo: Wesley non ce la fa
Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Sassuolo, gara valida per la ventesima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18. Questo l'elenco dei giocatori a disposizione del tecnico giallorosso, dal quale è assente il laterale Wesley:
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy.
