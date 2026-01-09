Milan, Fullkrug e la 'maledizione della 9': "È sinonimo di gol. Spero di esserne all'altezza"

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan non sembra aver alcun tipo di paura della 'maledizione del 9' che ha colpito molti dei centravanti rossoneri degli ultimi anni. Al netto di Giroud praticamente tutti quelli che hanno scelto di indossare quella maglia dopo Filippo Inzaghi.

"Per me il 9 è sinonimo di gol - ha spiegato il tedesco nel corso della conferenza stampa di presentazione a Milanello -. Non l'avevo mai scelto in passato, se non con la Germania. Non ho degli idoli in particolare. So che ha un certo peso. Qui al Milan l'hanno indossato giocatori di qualità enorme e spero di esserne all'altezza".

Da centravanti a centravanti l'ex West Ham ha parlato di quanto possa essere stimolante lavorare in una società dove c'è come dirigente Zlatan Ibrahimovic: "Ho già conosciuto Zlatan, ne ho avuto il piacere e ci ho scambiato qualche battuta. L'ho guardato moltissimo quando ero giovane, era un attaccante a tutto tondo. Mi ha dato qualche consiglio, qualche dritta e che cosa si aspetta da me".