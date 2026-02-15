15 febbraio 2018, Ilicic sconvolge il Borussia Dortmund. Doppietta in soli cinque minuti

Il 15 febbraio del 2018, al Signal Iduna Park di Dortmund, il Borussia affronta l'Atalanta. È una notte di Europa League, ma l'impianto tedesco rimane in silenzio per una decina di minuti. Perché dopo l'iniziale vantaggio di André Schurrle, ecco che Josip Ilicic si prende la scena, ribalta la partita e fa felice una città. Al quinto del secondo tempo un pallone lanciato da Spinazzola trova impreparato Toljan che si fa scavalcare. Lo stop con il destro è sublime, il tocco felpato a freddare Burki è straordinario.

In un calcio dove i gol in trasferta valgono doppio, ecco che la rete di Ilicic è oro. Al minuto cinquantasei, poi, Spinazzola sprinta sulla sinistra, Cristante si inserisce e spedisce verso Burki. La deviazione trova Ilicic, a rimorchio, che a porta vuota insacca per l'uno a due. Lo stadio tedesco è ammutolito e si riprenderà solamente grazie a una bomba di Batshuayi, salvo poi esultare nuovamente al tre a due finale, ancora con il belga che infila in diagonale. Rimane però una serata iconica, seconda solo ai quattro gol di Valencia.

Borussia Dortmund 3-2 Atalanta

Marcatori: 30’ Schürrle (B), 51’ Ilicic (A), 56’ Ilicic (A), 65’ Batshuayi (B), 91’ Batshuayi (B)

Borussia Dortmund (4-2-3-1)

Bürki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl (81’ Dahoud), Castro; Pulisic (85’ Isak), Reus (62’ Götze), Schürrle; Batshuayi.

Allenatore: Peter Stöger

Atalanta (3-4-1-2)

Berisha; Tolói, Caldara (85’ Palomino), Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic (89’ Petagna), Gomez (76’ Gosens).

Allenatore: Gian Piero Gasperini