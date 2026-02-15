Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
TUTTO mercato WEB
Le polemiche per l'arbitraggio di La Penna in Inter-Juventus non si placano. Il secondo giallo con conseguente rosso a Pierre Kalulu dopo il lieve tocco di mano sul corpo di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter che frana a terra provocando la decisione dell'arbitro, viene commentato anche dalla politica.
In questo senso, è da segnalare il post su X di Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio fra il 2013 ed il 2014, che scrive: "Bastoni non va convocato in Nazionale". Il riferimento è alla simulazione del difensore dell'Inter nell'episodio sopracitato, un gesto antisportivo non ravvisato dall'arbitro.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
