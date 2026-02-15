Inter, Bisseck: "Grande partita della Juventus, non è stata la nostra miglior prestazione"
Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-2 sulla Juventus: "Loro hanno fatto una grande partita, con un bel piano gioco. Il calcio è difficile, non abbiamo fatto la miglior prestazione ma abbiamo vinto e siamo soddisfatti".
Accelerata decisiva per lo scudetto?
"Ogni partita vale tanto, tutti parlano degli scontri diretti ma la cosa più importante e fare una bella prestazione e vincere. La Juve ha fatto una grande partita, ma siamo stati anche fortunati a vincerla e siamo contenti".
Finalmente è arrivata la vittoria in uno scontro diretto..
"Non è semplice sentirsi dire certe cose, ma adesso possiamo stare concentrati sulle nostre cose che dobbiamo fare in futuro. Per noi questa è una vittoria molto importante".