Inter, Bisseck: "Grande partita della Juventus, non è stata la nostra miglior prestazione"

Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-2 sulla Juventus: "Loro hanno fatto una grande partita, con un bel piano gioco. Il calcio è difficile, non abbiamo fatto la miglior prestazione ma abbiamo vinto e siamo soddisfatti".

Accelerata decisiva per lo scudetto?

"Ogni partita vale tanto, tutti parlano degli scontri diretti ma la cosa più importante e fare una bella prestazione e vincere. La Juve ha fatto una grande partita, ma siamo stati anche fortunati a vincerla e siamo contenti".

Finalmente è arrivata la vittoria in uno scontro diretto..

"Non è semplice sentirsi dire certe cose, ma adesso possiamo stare concentrati sulle nostre cose che dobbiamo fare in futuro. Per noi questa è una vittoria molto importante".