Jakub Kiwior, l'unica sconfitta del Porto quando era assente. E ora fuori per due settimane

Tra i protagonisti del Porto di Francesco Farioli c'è anche Jakub Kiwior. Il difensore polacco, ex Spezia, ha passato diversi anni all'Arsenal senza riuscire però a diventare un titolare fisso, ma solo una buona alternativa. Così negli scorsi mesi ha chiesto di essere ceduto in prestito, ottenendo il trasferimento al Porto, dopo che diversi club italiani avevano chiesto informazioni sul suo cartellino in differenti sessioni. Nei suoi mesi in Portogallo ha fatto più che discretamente, diventando ben presto un giocatore chiave con la sua maglia numero quattro.

Nelle scorse settimane Kiwior ha spiegato come è riuscito a convincere Arteta a lasciarlo andare. "Sapevamo già che sarei andato in prestito al Porto. L'allenatore ha sottolineato quanto fosse grande il club e mi ha augurato buona fortuna". Anche se lo stesso tecnico non era straordinariamente felice. "La conversazione precedente, quando ho chiesto il prestito, è stata più difficile. Non l'avevo mai fatto prima, ma sentivo che era giunto il momento di parlargli faccia a faccia. Mi ha capito e mi ha sostenuto".

Ora Kiwior dovrà affrontare un infortunio che lo fermerà tra le due e le tre settimane. Considerando che l'unica sconfitta del Porto è arrivata quando lui era in panchina, ecco che potrebbero essere fatti legittimamente gli scongiuri. Oggi Jakub Kiwior compie 26 anni.