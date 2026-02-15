Lazio, Marusic accende la fantasia dei tifosi: "Ritorno di Milinkovic? Tutto è possibile…"

La Lazio non riesce a dare continuità al passaggio del turno in Coppa Italia e cade 2-0 in casa contro l'Atalanta. Ederson nel primo tempo su calcio di rigore e Zalewski nella ripresa condannano la squadra di Maurizio Sarri all'ottava sconfitta in Serie A. Per commentare il ko è intervenuto in conferenza stampa il difensore Adam Marusic: "Sul rigore non l'ho visto. È brutto giocare senza tifosi, sono qui da nove anni e non era mai capitato, quando c'è la gente hai più voglia di dare il massimo per questa maglia. Sono sicuro che con i tifosi oggi sarebbe stata un'altra partita".

Hai la sensazione che la squadra valga più dei punti che avete in classifica?

"Si, specialmente dopo queste tre partite in sei giorni ho la sensazione che siamo in crescita. Non era facile anche con i nuovi giocare tre partite così importanti in sei giorni, adesso dobbiamo seguire l'allenatore e le prossime partite saranno importanti per noi e per capire i giocatori che potranno essere pronti per il prossimo anno".

Hai menzionato Milinkovic in precedenza, è mai successo che ti abbia fatto una battuta su un suo possibile ritorno?

"Si, sicuramente parliamo ogni giorno, per me è come un fratello. Lui purtroppo ha firmato ancora due anni lì, posso sperare nel suo ritorno tra qualche anno e penso che sarebbe una cosa giusta, lui sa quanto i tifosi gli vogliono bene. C'è la possibilità, tutto è aperto ma non posso essere certo su questo".