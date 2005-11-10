Primo gol in A per Valdepenas, l'agente: "Può crescere tanto a Firenze, la squadra ha un futuro"

Primo gol in Serie A per Víctor Valdepeñas, difensore spagnolo della Fiorentina che ieri ha segnato il definitivo 4-2 al Sassuolo. Raggiunto da TMW, il suo agente, Alejandro Camano, ha parlato così del classe 2006: “È un giocatore molto importante, siamo molto contenti per l’opportunità che gli ha dato la Fiorentina. Un ragazzo come Victor può giocare in una squadra storica, per me personalmente è una grande situazione: a Firenze ho già avuto Borja Valero, ha un peso storico anche per la mia vita. Sono molto felice che Victor dimostri che grande calciatore può essere e che in futuro sicuramente sarà”.

Vi siete sentiti dopo il primo gol in A?

“Ho visto la partita, credo che la Fiorentina abbia costruito una squadra molto giovane, con molto futuro, e Victor sia molto importante in questo contesto. Ieri hanno giocato una grande partita, nel secondo tempo hanno mostrato superiorità e lui ha segnato la rete della tranquillità. È molto importante per la Fiorentina e per il ragazzo. Siamo tutti felici”.

Quanto può crescere in Italia?

“Io credo tanto nel calcio italiano, ho portato qui giocatori come Mario Gila o lo stesso Valdepeñas. Credo che sia un campionato giusto per un giocatore di qualità come Victor, con la responsabilità di giocare in una squadra storica. È cresciuto tanto, ma crescerà ancora di più in futuro”.

Che campionato vede per la Fiorentina in generale?

“Penso che il progetto della Fiorentina sia emozionante, bellissimo: per una squadra che ha grande tradizione anche nelle coppe europee e che in passato ha visto giocare grandi campioni come Batistuta, penso che sia un progetto ambizioso. Sarebbe giusto rivedere la Fiorentina tornare grande”.