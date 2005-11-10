Carnevali: "Compreremo il Pallone d’Oro? Compreremo chi potremo. Non illudiamoci di vincere domani"

"Mi piace essere qui, è la prima volta, credo che da tutti voi è un momento per capire e imparare, sapendo il vostro pensiero". Così Giovanni Carnevali ha parlato al termine della sua prima Assemblea degli Azionisti in casa Juventus. "Accetto quello che mi è stato detto, sapendo quello che voglio fare perché uso la mia testa e ho collaboratori molto validi. Massara, Ottolini e Chiellini, che ha un ruolo fondamentale. Lavoreremo per ottenere risultati.

Compreremo il Pallone d’Oro? Compreremo chi avremo le possibilità. Non critico i miei predecessori, capita di sbagliare. Sono stato contattato dall’Azionista, darò il massimo per questa società. Se no stavo dove sono stato per 13 anni, al Sassuolo Calcio. Credo che oggi essere qua è motivo di orgoglio, so che devo lavorare e non sarà facile. Non illudiamoci di vincere domani. Lavoreremo per farlo, non sarà facile. Per costruire ci vuole tempo e non chiacchiere".

Carnevali ha anche spiegato le difficoltà che sta attraversando nel processo di conoscenza del nuovo amibente

"Ogni giorno provo a comprendere sempre meglio la storia della Juventus e i valori che tutti noi dobbiamo rappresentare. So che non è semplice, ma amo le sfide, le novità e la competizione in ogni ambito. Credo che la nostra società abbia grandi possibilità di sviluppo, non soltanto per quanto riguarda lo stadio e l’area sportiva, ma anche per tutti gli altri asset: Stadium, Museum, J-Hotel e J-Medical. Quando osservavo queste realtà dall’esterno, le consideravo un grande valore aggiunto e un motivo per riconoscere la forza della Juventus, una società con opportunità importanti che poche altre possono vantare. È un potenziale che mi piace molto e che voglio trasmettere anche ai miei collaboratori. Sono consapevole che i risultati degli ultimi anni non siano stati positivi. In passato ho avuto modo di confrontarmi con la Juventus anche in occasione di alcune trattative. Ritengo però che proprio nei momenti più complicati sia necessario agire per raggiungere nuovi traguardi".