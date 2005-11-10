Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Jesus de Miguel non ce l'ha fatta. Tre idee per l'attacco Juve: le top news delle 13

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 13:00Serie A
03.11.2026 13:00Serie A
Fonti preferite
Il calciatore spagnolo non ce l'ha fatta, niente da fare nonostante il ricovero notturno
FotoTUTTOmercatoWEB

Il calcio spagnolo è sotto shock. Jesús de Miguel è morto poco fa, a meno di 24 ore dal drammatico incidente avvenuto durante la sfida di Segunda División tra Tenerife e Andorra. A comunicare la tragica notizia è stato lo stesso club canario attraverso i propri canali ufficiali. L'attaccante 30enne era ricoverato all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria dopo il violento impatto con il portiere dell'Andorra Jesús Owono, avvenuto nei minuti finali della partita disputata all'Heliodoro Rodríguez López. Nel tentativo di contendere un pallone alto, i due giocatori si erano scontrati duramente a centrocampo, con De Miguel rimasto immobile sul terreno di gioco. La gara era stata interrotta definitivamente al 108' per permettere l'ingresso dei soccorsi. Il giocatore era stato rianimato dai sanitari e trasportato in ambulanza all'ospedale, dove inizialmente era stato ricoverato in condizioni stabili ma gravi. Nella notte, però, il Tenerife aveva comunicato un peggioramento del quadro neurologico.

Tre idee per l'attacco della Juve in vista di gennaio

La Juventus non ha il 9 che ha cercato tutta l'estate ma dovesse prenderne uno, allora dovrebbe trovare una soluzione per un giocatore in rosa. Potrebbe essere Nick Woltemade? Difficile, è arrivato in prestito secco oneroso e oramai la spesa è fatta. Probabilmente Jeff Ekhator, in prestito, ma la Juve dovrebbe investire e per farlo, altrettanto, far partire qualcuno. Edon Zhegrova pare il candidato più accreditato, considerata la polivalenza di altri giocatori in rosa. Nomi? Folarin Balogun del Monaco, Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, Mauro Icardi (svincolato…) quelli ora citati. Ma ci sono due mesi, prima di stringere. E a breve arriverà l'ora delle scelte…

Suwarso: "Ho creato un gioco manageriale sul Como. Lo diffonderemo a metà novembre"

I videogiochi, una cosa seria per Mirwan Suwarso, presidente del Como: "Esatto. Ora le faccio vedere una cosa. Guarda qui (prende lo smartphone e apre una applicazione, ndr) questo è un prototipo che ho inventato tre giorni. - ha detto nel corso di una intervista concessa a La Provincia - Una specie di gioco manageriale dedicato al Como. Ci sono le figurine, gli schemi, le opzioni di mercato, le riunioni tecniche... Il 9 novembre lo faremo circolare tra i dipendenti, per testare se va tutto bene. E poi lo metteremo in circolo dopo metà novembre".

Articoli correlati

Immagine news 1
La morte di De Miguel e le sanzioni che attendono Owono: cosa rischia il portiere
Immagine news 2
È morto Jesus de Miguel. I messaggi di cordoglio di Roma, Inter e Monza
Immagine news 3
Morte Jesus de Miguel il cordoglio della UEFA: 1 minuto di silenzio in tutte le gare europee

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:16 Serie ATMW
TMWRoma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine news 2
14:14 Serie ALive TMW
Live TMWPorto, Farioli: "Il Napoli è forte anche con le assenze, noi non ci snatureremo"
Immagine news 3
14:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 11 della 10ª giornata: Moreira è l'uomo copertina. Lontani, il futuro
Immagine news 4
14:05 Serie ATMW
TMWKvernadze, il Frosinone è pronto a quintuplicargli l'ingaggio. Senza rinnovo a gennaio...
Immagine news 5
13:55 Serie A
Cassano: "Ibrahimovic è innamorato del Milan. Chi fa le scelte nel club è lui"
Immagine news 6
13:45 Serie A
Juventus, Canevali: "Lavoriamo per tornare a vincere. Adesso ci serve un'anima più italiana"
Immagine news 7
13:44 Serie ALive TMW
Live TMWAssemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Per ricostruire ci vuole tempo, non chiacchiere"
Immagine news 8
13:38 Serie A
Approvazione bilancio d'esercizio 2026 della Juventus: rosso di 66 milioni, pesa il mercato
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Il nuovo Sarri della Serie A ha seriamente rischiato di farsi cacciare a metà agosto, ma ora raccoglie i frutti di 26 anni di lavoro. E ai piani alti c'è chi si sfrega le mani
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine top news n.1 Assemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Per ricostruire ci vuole tempo, non chiacchiere"
Immagine top news n.2 Meglio di Karl, di Inacio, di Camarda. Simone Lontani è il 2008 che segna di più in Europa
Immagine top news n.3 Open VAR è sparito, ma gli audio servono: cosa si sono detti Ferrieri Caputi e Cosso?
Immagine top news n.4 Jesus de Miguel non ce l'ha fatta: è morto dopo il violento scontro con il portiere dell'Andorra
Immagine top news n.5 Vanoli cambi rotta: Oulai e Pedro devono essere titolari contro la Juve
Immagine top news n.6 Laurienté uomo mercato nonostante la crisi del Sassuolo: tra Premier e big italiane, gennaio è vicino
Immagine top news n.7 Rowe non è Lookman: l'acquisto più costoso di sempre della Dea delude. Ma il mercato vale di più
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine box news Serie A Porto, Farioli: "Il Napoli è forte anche con le assenze, noi non ci snatureremo"
Immagine box news Serie A Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: Moreira è l'uomo copertina. Lontani, il futuro
Immagine box news Serie A Kvernadze, il Frosinone è pronto a quintuplicargli l'ingaggio. Senza rinnovo a gennaio...
Immagine box news Serie A Cassano: "Ibrahimovic è innamorato del Milan. Chi fa le scelte nel club è lui"
Immagine box news Serie A Juventus, Canevali: "Lavoriamo per tornare a vincere. Adesso ci serve un'anima più italiana"
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, Shpendi da record in Italia: ha fatto meglio anche di Varela del Monza
Immagine box news Serie B Mezzotero come Tresoldi: presto potrebbe dover decidere fra Azerbaigian e Italia
Immagine box news Serie B Da capitano a "epurato": la parabola di Chiosa, che ha salutato Arezzo. Nuova avventura in vista?
Immagine box news Serie B Padova, Peghin: "Sarà bello accogliere Andreoletti. Bene la reazione nelle ultime gare"
Immagine box news Serie B Arezzo, Manzo: "Bucchi mai in discussione. Vorrei una salvezza senza play out"
Immagine box news Serie B Vicenza, Carraro: "Il nuovo metro arbitrale mi piace, ma deve essere uguale per tutte"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri della 13ª giornata per i tre gironi: Grosseto-Pescara al sig. Striamo di Salerno
Immagine box news Serie C Mignemi torna al Gubbio? Il Savoia smentisce: "È il nostro Ds, e non è mai stato in discussione"
Immagine box news Serie C Ospitaletto, Gobbi: "Programmazione seria. Perché i traguardi vogliamo ottenerli, ma anche mantenerli"
Immagine box news Serie C Spezia, Angelozzi: "Su Sganzela e Bright c'è interesse da parte di Serie A e Serie B"
Immagine box news Serie C Gubbio, scatta il toto Ds. Ma Notari precisa: "Non ho parlato ancora con nessuno"
Immagine box news Serie C Espinal si presenta: "Non ho la bacchetta magica, ma credo molto nel progetto Dolomiti Bellunesi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Portogallo le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio