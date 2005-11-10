Jesus de Miguel non ce l'ha fatta. Tre idee per l'attacco Juve: le top news delle 13

Il calcio spagnolo è sotto shock. Jesús de Miguel è morto poco fa, a meno di 24 ore dal drammatico incidente avvenuto durante la sfida di Segunda División tra Tenerife e Andorra. A comunicare la tragica notizia è stato lo stesso club canario attraverso i propri canali ufficiali. L'attaccante 30enne era ricoverato all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria dopo il violento impatto con il portiere dell'Andorra Jesús Owono, avvenuto nei minuti finali della partita disputata all'Heliodoro Rodríguez López. Nel tentativo di contendere un pallone alto, i due giocatori si erano scontrati duramente a centrocampo, con De Miguel rimasto immobile sul terreno di gioco. La gara era stata interrotta definitivamente al 108' per permettere l'ingresso dei soccorsi. Il giocatore era stato rianimato dai sanitari e trasportato in ambulanza all'ospedale, dove inizialmente era stato ricoverato in condizioni stabili ma gravi. Nella notte, però, il Tenerife aveva comunicato un peggioramento del quadro neurologico.

Tre idee per l'attacco della Juve in vista di gennaio

La Juventus non ha il 9 che ha cercato tutta l'estate ma dovesse prenderne uno, allora dovrebbe trovare una soluzione per un giocatore in rosa. Potrebbe essere Nick Woltemade? Difficile, è arrivato in prestito secco oneroso e oramai la spesa è fatta. Probabilmente Jeff Ekhator, in prestito, ma la Juve dovrebbe investire e per farlo, altrettanto, far partire qualcuno. Edon Zhegrova pare il candidato più accreditato, considerata la polivalenza di altri giocatori in rosa. Nomi? Folarin Balogun del Monaco, Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, Mauro Icardi (svincolato…) quelli ora citati. Ma ci sono due mesi, prima di stringere. E a breve arriverà l'ora delle scelte…

Suwarso: "Ho creato un gioco manageriale sul Como. Lo diffonderemo a metà novembre"

I videogiochi, una cosa seria per Mirwan Suwarso, presidente del Como: "Esatto. Ora le faccio vedere una cosa. Guarda qui (prende lo smartphone e apre una applicazione, ndr) questo è un prototipo che ho inventato tre giorni. - ha detto nel corso di una intervista concessa a La Provincia - Una specie di gioco manageriale dedicato al Como. Ci sono le figurine, gli schemi, le opzioni di mercato, le riunioni tecniche... Il 9 novembre lo faremo circolare tra i dipendenti, per testare se va tutto bene. E poi lo metteremo in circolo dopo metà novembre".