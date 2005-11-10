Un'attesa Messianica ripagata: il quarto gol di Mastantuono è di quelli 'alla Leo'

Palla sulla sinistra per il compagno che corre sulla fascia, scarico a rimorchio al limite dell’area per l’argentino che come il più preciso dei pittori calcia con il mancino di prima intenzione con la palla che si infila all’angolino. Quanti ne abbiamo commentati di gol in questo modo fatti in carriera da Lionel Messi? Il numero si spreca e per trovare l’ultimo non occorre spostare neanche troppo indietro le lancette. Basta tornare al minuto 38 dello scorso 22 giugno e rivedere la rete che sbloccò la gara contro l’Austria e che gli servì per superare definitivamente Klose come marcatore all time del Mondiale (poi superato da Mbappé).

Eppure, ieri sera al Mapei Stadium, gli spettatori hanno assistito a una scena che sembrava uscita direttamente dal repertorio della Pulce. Come il meme di Peter Parker che senza occhiali vede la stessa nazionalità, la stessa dinamica, lo stesso mancino letale, poi se li mette e anziché Messi gli compare davanti Franco Mastantuono.

Mastantuono il leader di questa Fiorentina

Gli sono bastate una manciata di partite a Franco Mastantuono per prendersi sulle spalle la Fiorentina e mandare un messaggio anche a tutti quei detrattori che già bollavano il suo acquisto da parte del Real Madrid come un flop senza precedenti. A 19 anni appena compiuti, l’argentino è il leader tecnico e caratteriale di una squadra che lo cerca ossessivamente nei momenti topici della partita. Il gol di ieri contro il Sassuolo, lo ha reso il secondo calciatore più giovane in Serie A a raggiungere le 4 reti nelle prime 10 partite alle spalle del solo Pato.

Ma oltre ai gol, Mastantuono è in assoluto il centro di gravità di una squadra che ruota tutto e basa la maggior parte delle sue trame offensive su di lui. Non a caso è il secondo giocatore in Serie A per tiri totali (38, sono solo i 43 di Nico Paz) e il decimo per tiri in porta. Conduce con ampio distacco sugli inseguitori la classifica di dribbling tentati (56), è terzo per dribbling riusciti (21) e anche ieri contro il Sassuolo è stato il giocatore che ha effettuato più tocchi in area (7), e che ha effettuato più tiri (5).