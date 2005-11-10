È morto Jesus de Miguel. I messaggi di cordoglio di Roma, Inter e Monza
Simone Lorini
Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Jesús de Miguel, avvenuta a meno di 24 ore dal drammatico capitato durante la sfida di Segunda División tra Tenerife e Andorra. L'attaccante 30enne era ricoverato all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria dopo il violento impatto con il portiere dell'Andorra Jesús Owono, nei minuti finali della partita. Nella notte, il Tenerife aveva comunicato un peggioramento del quadro neurologico, stamani la tragica notizia.
Immediati i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio, compresi ovviamente quelli di molte società di Serie A. Eccone alcuni:
Il messaggio della Roma
"L'AS Roma si unisce al cordoglio per la tragica perdita di Jesús de Miguel Alameda. Il club desidera porgere il proprio sostegno alla sua famiglia e ai suoi amici e all'intera comunità di Tenerife in questo momento così difficile".
Il messaggio dell'Inter
"FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Jesús de Miguel, calciatore del CD Tenerife. Il Club si stringe attorno alla famiglia del calciatore spagnolo, al suo club e ai suoi compagni di squadra in questo momento di profondo dolore".
Il messaggio del Monza
"AC Monza partecipa al dolore della famiglia di Jesús ed è vicina a tutto il @CDTOficial per questa terribile tragedia".