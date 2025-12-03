Inter, Esposito è il primo a riuscire a segnare in quattro competizioni diverse in stagione
Serata da incorniciare per Pio Esposito, protagonista nell’ottavo di finale di Coppa Italia vinto 5-1 dall’Inter contro il Venezia. L’attaccante nerazzurro ha firmato una rete splendida dalla distanza, confermando ancora una volta la sua crescita esponenziale sotto la guida di Chivu. E poi c'è una statistica, riportata da Opta, che fotografa bene questa prima sua prima stagione con l'Inter.
Con il gol messo a segno al Meazza, Esposito entra ufficialmente nella storia recente del club: è infatti il primo giocatore dell’Inter a realizzare almeno una marcatura in quattro competizioni diverse nella stessa stagione. Una rete in Serie A, una in Champions League, una in Coppa Italia e una al Mondiale per Club: un biglietto da visita che parla da sé. Il classe 2005 si sta ritagliando spazio e fiducia, diventando uno dei volti più luminosi del futuro nerazzurro