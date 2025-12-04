L'Inter si gode Pio Esposito, Rolando Bianchi: "Gol straordinario, è un attaccante vero"

Fra le tante note liete che si gode l'Inter all'indomani dellla sfida al Venezia in Coppa Italia c'è il nuovo punto esclamativo che Francesco Pio Esposito ha aggiunto al suo inizio nell'avventura all'Inter (almeno "fra i grandi").

Il centravanti italiano ha messo a segno una splendida rete con un tiro da fuori area, centrando il primo gol personale a San Siro con la maglia nerazzurra, dopo quello siglato in Nazionale al Meazza contro la Norvegia.

Fra i tanti che hanno applaudito il classe 2005 c'è l'ex attaccante Rolando Bianchi, che ai microfoni di Radio TV Serie A ha commentato così la rete segnata da Esposito: "Con il Venezia Esposito ha fatto un gol straordinario, da attaccante vero, perché non ci ha pensato due volte a tirare", le sue parole. Bianchi si schiera fra coloro che vedono un futuro roseo per il bomber, tanto a Milano quanto a livello di Nazionale Italiana: "Pio Esposito è un attaccante importante per la nostra Nazionale" - conferma - ". Gioca, lotta e poi fa questi gol".

In totale i gol siglati con la maglia dell'Inter ammontano a 4, perfettamente distribuiti fra campionato, Coppa Italia, Champions League e il Mondiale per Club giocato in estate (con l'aggiunta di 5 assist, in 19 apparizioni fra partite da titolare e da subentrato). Con l'Italia invece ha messo a segno già 3 reti nelle prime 5 apparizioni.