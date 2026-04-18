Goretzka per la mediana, Diomandé in difesa: il Milan intensifica i contatti con gli agenti

Il Milan sta intensificando i rapporti con una delle agenzie più influenti del panorama internazionale, la Roof, che segue due calciatori che piacciono al club meneghino. I dialoghi si sono infittiti negli ultimi giorni e sul tavolo ci sono due profili che intrigano particolarmente la dirigenza rossonera. A scriverlo è Tuttosport.

Il primo nome è quello di Leon Goretzka, individuato come priorità per rinforzare la mediana della prossima stagione. Il centrocampista tedesco è in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco e valuta una nuova esperienza lontano dalla Germania. La concorrenza non manca: Tottenham e Arsenal sono in pressing, mentre anche Juventus e Napoli hanno chiesto informazioni. Il Milan, però, prova a muoversi in anticipo con un’offerta triennale da circa 5 milioni netti a stagione più bonus alla firma. Le richieste del giocatore restano più alte, ma i contatti proseguono.

Non solo Goretzka i rossoneri hanno aperto un discorso anche per Ousmane Diomande, difensore classe 2003 dello Sporting, protagonista in Champions League fino ai quarti di finale. Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e valuta più opzioni: resta viva anche la pista che porta a Mario Gila, già disponibile al trasferimento ma con una trattativa ancora da costruire con la Lazio.

Diomande piace per struttura fisica e dominio nel gioco aereo, caratteristiche considerate fondamentali per completare la difesa. Tra centrocampo e retroguardia, il Milan prepara le mosse: il dialogo con la Roof potrebbe rivelarsi decisivo per il doppio colpo.