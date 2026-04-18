Serie C, 35ª giornata: i risultati finali delle 15. Venezia e Frosinone ok. Spezia forza 6
Quindici gol messi a segno nelle quattro gare delle ore 15 valide per la 35ª giornata di Serie B.
A Bari il Venezia dà l'ennesima dimostrazione di forza schiantando 3-0 gli uomini di Moreno Longo con la doppietta di Haps e il sigillo finale di Adorante. Vittoria importante in chiave playoff per l'Avellino che ne segna due al 'Martelli' di Mantova con Missori e Favilli. Tre punti, poi, anche per il Frosinone che va sotto a Modena ma la ribalta con la doppietta di Ghedjemis.
Infine il match del 'Picco' fra Spezia e Sudtirol. Vantaggio dei padroni di casa su calcio di rigore con Valoti, pareggio altoatesino a firma di Pecorino, poi rosso diretto (grazie a revisione VAR) per Zedadka del Sudtirol. Sugli sviluppi di quell'azione arriva il secondo vantaggio ligure con Di Serio. Altri 9' e gli uomini di Luca D'Angelo calano il tris con Beruatto. Finita qui? Assolutmanete no perché nella ripresa gli Aquilotti ne mettono a referto altri tre con Lapadula, Sernicola e Aurelio.
SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Sabato 18 Aprile 2026
Ore 17.15 - Palermo-Cesena
Ore 19.30 - Juve Stabia-Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese-Pescara
Ore 17.15 - Padova-Reggiana
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75*
Monza 72*
Frosinone 72*
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Avellino 43*
Carrarese 42
Mantova 40
Sudtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Spezia 33*
Pescara 32
* una gara in più