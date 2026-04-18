TMW La concretezza oltre l'estetica: Cuesta a Parma ha fatto un piccolo capolavoro. E in trasferta vola

Conta più il gioco espresso o i risultati ottenuti? Nell'annoso dibattito tra 'giochisti' e 'risultatisti', i cultori del risultato hanno trovato in Carlos Cuesta un totem insospettabile della loro filosofia. A cinque giornate dal termine, con una salvezza ormai cucita addosso e mai stata in discussione, il suo Parma ha risposto sul campo e arrivare a questo traguardo con tale serenità, al debutto assoluto in Serie A e a soli trent'anni, non è soltanto un buon lavoro: è un piccolo capolavoro di gestione.

Il collettivo che batte l'estetica

Eppure, nonostante un gioco non particolarmente 'sexy', che certamente non esalta le indubbie qualità di alcuni dei singoli di cui fa parte la rosa crociata, non c'è dubbio come Carlos Cuesta sia riuscito ad entrare nella testa dei propri giocatori, che mai una volta hanno dato l'impressione di non seguire i dettami del proprio allenatore. E alla fine i risultati si sono visti sul campo.

Sesta vittoria fuori casa

Un altro dato che bisogna sottolineare quando si parla della stagione del Parma è la bravura che la squadra ha sempre dimostrato lontano dal Tardini. Sono 24 i punti conquistati fuori casa dai ducali, frutto di 6 vittorie e altrettanti pareggi in 17 partite: meglio di Lazio, Atalanta e Roma, di poco alle spalle del Como che ne ha fatti soltanto due in più. Nella classifica della stagione per punti fatti in trasferta, il Parma si classificherebbe al settimo posto, segno di come la squadra abbia costruito la sua salvezza lontano dalle mura amiche.