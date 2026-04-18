Lazio, Fabiani: "Stagione tribolata, questo è l'anno zero"

Prima del match contro il Napoli, ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha commentato il match: "questa è una partita di cartello, ci tiene il mister e ci tengono i giocatori a fare una bella prestazione. Poi penseremo a Bergamo e alla semifinale di Coppa Italia: la stagione è stata tribolata, 45 infortuni e ci siamo arrangiati con quello che avevamo dal punto di vista dell'organico. Quando ti mancano giocatori come Rovella e Zaccagni, lasci per strada punti pesanti. Questo rappresenta l'anno zero, ci sono stati diversi giocatori giovani che cercheranno di diventare il telaio delle prossime stagioni".

L'attaccante mancato è stato determinato dal budget?

"Nella filosofia del gioco di Sarri, preferisce un giocatore tipo Maldini che palleggia molto. L'ambiente invece si ricostruisce con i risultati e con tutte le componenti attive, con buonsenso per ritornare alla normalità".