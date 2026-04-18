Lazio, Cataldi con onestà: "In generale non abbiamo fatto tanti gol"
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Ecco le parole di Danilo Cataldi ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli: "In casa riusciamo ad esprimere più gioco in fase offensiva, è così da inizio anno. Comunque in generale non abbiamo fatto tanti gol, da un po' di mesi diciamo che dobbiamo iniziare a migliorare. Prendiamo gol come successo a Firenze, non riusciamo a fare qualcosa in più per fare gol. Siamo a fine anno e questi momenti li possiamo sfruttare per il prossimo anno".
In Coppa ci saranno anche i tifosi.
"La nostra gente e i nostri tifosi sanno che quando è piano, si fa sentire. Noi facciamo bene con loro e averli con noi è importante, ci danno sempre una grossa mano e li sentiamo".
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