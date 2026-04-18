Modena-Frosinone 1-2, le pagelle: riecco Massolin, Ghedjemis assoluto protagonista
Risultato finale: Modena-Frosinone 1-2
MODENA
Pezzolato 6,5 - Si deve immediatamente sporcare i guantoni alla sua seconda presenza da titolare. Si ripete a più riprese, con mani e piedi.
Tonoli 5,5 - Arretra portandosi il nemico in casa. Kvernadze lo assedia puntandolo di continuo nonostante non vi fosse alcun presagio di sventura nella prima mezz'ora.
Dellavalle 6 - Si francobolla a Raimondo specie negli ultimi metri dove sa che il centravanti di Alvini è chirurgico.
Nieling 5 - Manco il tempo di prendere le misure e costretto subito a vedere la targa di Ghedjemis, che non gli fa passare successivamente un felice pomeriggio.
Beyuku 6 - Porta via Oyono costringendolo a una decisione in occasione del gol di Massolin. Nella ripresa, però, permette la ripartenza del Frosinone per il pareggio. Dal 80' Imputato s.v.
Massolin 6,5 - Stappa la partita con un gol di grande eleganza dopo una prima mezz'ora non delle migliori. Torna a gioire dopo due mesi, ma inutile per portare a casa punti. Dal 87' Colpo s.v.
Santoro 5,5 - Ha il duro compito di non far rimpiangere l'assenza di Gerli come vertice davanti alla difesa: latita.
Pyyhtia 6 - Combina con Massolin per andare al tiro, ma è debole. Ci riprova più tardi, ma questa volta non è preciso, in un primo tempo accorto più che di spinta. Dal 46' Wiafe 6 - Un ingresso impattante il suo. Strappa e fa ammonire Ghedjemis.
Zanimacchia 5,5 - Numerose scorribande nelle transizioni lunghe, ma all'atto pratico nel momento di colpire è fin troppo generoso. Dal 80' Cotali s.v.
De Luca 6 - Partita di sacrificio e di continuo battagliare nel corpo a corpo, la maggior parte dei quali uscito vittorioso. Peccato per l'ultimo pallone della partita, sparato alto da due passi. Dal 66' Mendes 6 - Pericoloso nei finali di partita, quasi con gli stessi esiti di Catanzaro qualche giorno fa.
Ambrosino 6,5 - Imbecca Zanimacchia con la porta spianata, scucchiaia per De Luca nella ripresa apparecchiandolo dinanzi al solo Pezzolato.
Andrea Sottil 6 - Il suo Modena disputa un buonissimo primo tempo poi cade ai colpi offensivi del Frosinone. Rimanda l'appuntamento ai tre punti, ma oggi non era la giornata più appropriata per ottenerli.
FROSINONE
Palmisani 6 - Poco coinvolto nonostante il Modena si affacci numerose volte nei suoi pressi. Sul gol non è impeccabile.
Oyono A. 6 - Costretto subito a dirottare sul versante mancino, ma si cala immediatamente nella parte.
Monterisi 6 - Pericoloso nello stacco aereo, arma aggiuntiva sui piazzati. Dietro solido seppur attirato fuori da Ambrosino.
Cittadini 6 - Lotta fisicamente con De Luca soffrendolo e spendendo il giallo che gli costerà la squalifica. Alvini lo sostituisce con intelletto all'intervallo dopo un paio di tackle puntuali, ma rischiosi. Dal 46' Calvani 6 - Entra ed è solido, spendendo un giallo intelligente.
Bracaglia s.v - Dal 6' Oyono J. 6 - Meglio in fase di possesso servendo a Raimondo un cioccolatino. Senza palla un paio di letture errate che sarebbero potute costare caro.
Gelli F. 6 - Partita di normale amministrazione, senza lode e senza infamia. Esce stremato dal campo nei minuti conclusivi. Dal 87' Gelli J. s.v.
Calò 6,5 - Soliti palloni invitanti su piazzato seppur non i suoi trovino la via del gol. Dal 69' Kone 6 - I ritmi calano e lui deve solo immedesimarsi nella gara.
Cichella 6 - Nel ripiegare fatica a contenere la dinamicità degli uomini di Sottil facendosi trovare fuori posizione, ma crescendo assieme alla squadra.
Ghedjemis 7,5 - La ribalta nel giro di pochi minuti permettendo al suo Frosinone di rimanere agganciato a Venezia e Monza per la promozione diretta. Punta ripetutamente, si vede che è la sua giornata fin dalle battute iniziali.
Raimondo 6 - Manca l'appuntamento con la rete nonostante la grossa chance in girata. Costringe la difesa a collassare e nell'area piccola prova a metterci lo stesso lo zampino. Dal 69' Zilli 6 - Alvini inserisce centimetri e un peso specifico differente visto il momento.
Kvernadze 7 - Ci mette un pò a carburare, ma non appena si accende è impossibile da spegnere. Una continua spina nel fianco, propizia il gol che ribalta la partita.
Massimiliano Alvini 7 - Costretto a un cambio forzato nei primi minuti. Dopo un primo tempo sotto nel punteggio, la ribalta con ordine, idee e forza dei singoli. Ventisette gare consecutive segnando non sono un caso per il suo Frosinone.