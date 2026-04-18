Anche il Parma vede il traguardo salvezza: a Cuesta basta Elphege per piegare l'Udinese

Al Parma basta il primo gol di Nesta Elphege per piegare l'Udinese e ottenere tre punti che ipotecano la salvezza. Con questa vittoria la squadra di Carlos Cuesta sale a 39, dodici in più di quelli che hanno Cremonese e Lecce. Udinese che invece resta undicesima a 43 punti.

Primo tempo di noia e sbadigli

Nessuna emozione nel primo tempo, finito senza nemmeno un tiro in porta. Per i friulani, l'unico timido squillo di una prima frazione avara di emozioni arriva al 34', quando Kamara tenta una soluzione da posizione estremamente ma la sua conclusione termina altissima, senza impensierire in alcun modo Zion Suzuki. Dall'altra parte, la formazione allenata da Carlos Cuesta prova a costruire qualcosa di più concreto, cercando di sfruttare la fisicità di Pellegrino con qualche spiovente a centro area.

Elphege, primo gol da bomber vero che ipoteca la salvezza

La ripresa si apre con un cambio obbligato per il Parma: fuori Pellegrino per un giramento di testa in seguito ad uno scontro con Ndiaye, dentro Elphege. La mossa di Cuesta - seppur obbligata - si rivela vincente visto che appena 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo proprio l'attaccante francese riceve da Streferzza, la protegge benissimo su Kabasele, e batte Okoye trovando il primo gol in Serie A. Il gol anima la partita e il Parma va ad un passo dal raddoppio al 59' ancora con Elphege, che questa volta spreca malissimo un regalo che gli aveva confezionato Okoye, al quale in precedenza era sfuggito dalle mani un cross di Delprato. L'Udinese non ci sta e prova a riacciuffarla con un'occasionissima al 76': azione personale da urlo di Solet che, murato al momento del tiro, crossa nel mezzo trovando la testa di Gueye. Il tentativo del 2006 senegalese sbatte sulla traversa e Zaniolo, da pochi passi, non riesce a ribadire in porta e il suo colpo di testa termina a lato. In pieno recupero va ancora ad un passo dal pari l'Udinese, ancora con Zaniolo, che calcia con il destro trovando la risposta in corner di Suzuki. E' l'ultima della partita e alla fine è il Parma ad avere la meglio.