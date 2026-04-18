Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"

Ultima casalinga in campionato per il Vicenza, già da tempo promosso in Serie B. Fabio Gallo, tecnico biancorosso, prova a tenere sulla corda la squadra: "Siamo all'ultima partita in casa, è finita la stagione e ci dispiace perché è stata una cavalcata incredibile. Tutto è andato in maniera straordinaria e domani mi aspetto una partita in linea con le altre. La Pergolettese ha bisogno di punti, noi dovremo farci trovare pronti. Ammetto che, in questi giorni, il ritmo degli allenamenti non è così alto ma poi, quando facciamo la partitina, vogliono giocarla e vincerla tutti e questo mi fa ben sperare".

Sugli indisponibili, Gallo apre con una battuta: "Costa sta bene in curva e gli darei un posto fisso lì. A parte gli scherzi, Morra sta bene anche se ha avuto una reazione allergica a qualche prodotto. Tribuzzi vedremo di portarlo in tribuna la settimana prossima mentre per Pellizzari bisognerà attendere qualche giorno prima di avere indicazioni più dettagliate".

Gallo non vuole cali di tensione nonostante l'obiettivo raggiunto: "Domenica scorsa il nostro primo tempo è stato bruttino e sono sceso negli spogliatoi per ricordarglielo, nei modi più consoni ed appropriati. La formazione di domani? Posso dire che giocherà Vescovi e che ci sarà qualche esperimento, perché voglio vedere qualcosa di nuovo. Ritengo che in questa squadra tutti possano giocare al posto di tutti e domani potremo vedere qualcosa di diverso. Il record di distacco sulla seconda? Abbiamo vinto il campionato ed è quello che conta, se anche dovesse andare male nelle ultime due partite manterremmo comunque 16 punti di vantaggio che sono un'enormità, soprattutto se pensiamo che abbiamo chiuso il girone d'andata a +8 e che il girone di ritorno è più complicato".

Per il tecnico, quella in biancorosso è la seconda promozione in Serie B consecutiva: "Le ultime due stagioni sono state entusiasmanti ma io mi pongo sempre degli obiettivi nuovi, per migliorare. Aumentare il livello è il segreto per chiedere di più a sé stessi. Non so quali siano i miei margini di miglioramento ma io so che cercherò sempre di fare meglio per me stesso e per i miei giocatori. Il mio futuro? La mia priorità è rimanere qui, la prossima settimana ci sarà sicuramente un incontro con la proprietà ma la mia volontà è di rimanere. Chi è che vorrebbe andare via da Vicenza, in questo momento, nella mia posizione?"