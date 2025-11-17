Gran Galà del Calcio AIC, tutti i candidati ai vari premi. La cerimonia il 1° dicembre
Il 1° dicembre si terranno le premiazioni del Gran Galà del Calcio AIC, nella giornata di oggi però c'è la cerimonia di presentazione delle varie candidature. Di seguito tutti i nominati:
CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE
De Gea David (Fiorentina)
Sommer Yann (Inter)
Svilar Mile (Roma)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO
Di Lorenzo Giovanni (Napoli)
Dodo (Fiorentina)
Dumfries Denzel (Inter)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO
Angeliño (Roma)
Dimarco Federico (Inter)
Tavares Nuno (Lazio)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE
Acerbi Francesco (Inter)
Bastoni Alessandro (Inter)
Buongiorno Alessandro (Napoli)
N'Dicka Evan (Roma)
Rrahmani Amir (Napoll)
CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA
Barella Nicolò (Inter)
Calhanoglu Hakan (Inter)
Lobotka Stanislav (Napali)
McTominay Scott (Napoli)
Paz Nicolás (Como)
Reljnders Tijani (Milan)
CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE
Lautaro Martínez (Inter)
Lookman Ademola (Atalanta)
Lukaku Romelu (Napoli)
Kean Moise (Florentina)
Retegui Mateo (Atalanta)
Thuram Marcus (Inter)
CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE
Conte Antonio (Napoll)
Fabregas Cesc (Como]
Ranieri Claudio (Roma)
CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA
Bologna FC 1909
FC Internazionale Milano
SSC Napoli
CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO
Aureliano Gianluca
Chiffi Daniele
Doveri Daniele
CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B
Angori Samuele (Pisa)
Bertola Nicolò (Spezia)
Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)
