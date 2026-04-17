L'Atletico si gioca la Coppa del Re, Griezmann: "Ultima finale qui? Non ci penso"

Dopo la semifinale di Champions League conquistata eliminando in una doppia stoica sfida al Barcellona, l'Atletico Madrid ha l'occasione di tornare ad alzare un trofeo. Domani sera è infatti in programma la sfida alla Real Sociedad, in palio c'è la Copa del Rey. Grande ex del match sarà Antoine Griezmann, che proprio alla Real Sociedad ha mosso i primi passi da calciatore arrivando al professionismo.

I Colchoneros sperano che non sia l'ultima finale da giocare in questa stagione, visto l'obiettivo grosso della Champions League ancora alla portata. Tuttavia per Griezmann in particolare il pensiero potrebbe arrivare, visto che l'addio a fine stagione è già deciso: "Non penso al fatto che possa essere l'ultima finale con l'Atletico Madrid, solo che è una partita molto importante, una finale che pochi possono giocare, un orgoglio e spero solo di dare il meglio". Ricordiamo che Griezmann giocherà con l'Orlando City in MLS statunitense, nella prossima stagione.

"Il gruppo è concentrato e allegro" - ha poi assicurato il bomber di Simeone - "sia in chi gioca e chi non lo fa, non c'è spazio per il proprio ego qui, tutti sono concentrati sul finale della stagione, domani saremo al massimo per regalarci la Coppa, lo spogliatoio se lo merita".