Mondelo (MLS): "Griezmann vuole venire a giocare in America, campionato in crescita"

Alfonso Modelo, direttore della MLS, in un'intervista ad AS ha parlato del possibile futuro in America di Antoine Griezmann: "È un giocatore che i club seguono da tempo. Avrebbe dovuto unirsi a noi il mese scorso, a marzo, ma grazie alle sue prestazioni e alla sua importanza per l'Atlético Madrid, impegnato in Copa del Rey e in semifinale di Champions League, il giocatore ha chiesto di rimanere fino alla fine della stagione".

"Griezmann - prosegue il dirigente - vuole venire a giocare negli Stati Uniti . Ama la vita americana. Vede la crescita di questo campionato, che attrae molti giocatori. Non è come agli inizi della MLS, quando praticamente dovevamo chiedere ai giocatori di venire. Oggi sono i giocatori stessi a chiedere di venire nel campionato perché ne vedono la crescita e il futuro a lungo termine".

In chiusura, risponde a chi sostiene che in MLS vadano solo giocatori nella parte finale della carriera: "I giocatori che abbiamo qui, anche se non sono più giovanissimi, sono giocatori che qualsiasi squadra al mondo vorrebbe avere. Messi, Son, che forse sono i più anziani che abbiamo qui... Griezmann, che sta arrivando, lo consideriamo il giocatore più importante dell'Atlético Madrid. La politica dei trasferimenti è cambiata. La maggior parte dei giocatori internazionali che arrivano ha un'età media di 24 anni, questo la dice lunga sulla MLS. Non sono solo giocatori famosi con una storia alle spalle, ma giovani che si fanno un nome qui e poi fanno il salto in altri campionati".