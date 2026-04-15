Griezmann protagonista dell'Atletico: "Ho solo voglia di andare a bere una birra fresca"

La qualificazione in semifinale di Champions League ha lasciato un sapore dolcissimo in casa Atlético Madrid. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Barcellona al Metropolitano (all'andata successo per 2-0 al Camp Nou), il grande protagonista fuori dal campo è stato Antoine Griezmann, che si è presentato in zona mista con il sorriso di chi ha appena vissuto una notte speciale.

L’attaccante francese, visibilmente soddisfatto ma provato dallo sforzo, ha scherzato con i giornalisti: "Sono distrutto e ho solo voglia di andare a bere una bella birra fresca". Una battuta che racconta bene il clima di euforia nello spogliatoio dei Colchoneros dopo una vittoria di grande peso. Griezmann ha poi parlato anche del suo momento personale, tornato positivo negli ultimi mesi: "Da gennaio mi sto divertendo di più perché sto giocando con maggiore continuità. Partite di questo livello le assapori fino in fondo, sono serate che vuoi vivere". Un’emozione resa ancora più intensa dalla presenza del figlio sugli spalti: "Era allo stadio, e questo mi rende ancora più felice".

Per il francese, però, il futuro è già scritto: tra qualche mese lascerà Madrid per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti, con l’Orlando City. Un addio che si avvicina, ma che non gli impedisce di godersi fino in fondo queste ultime notti europee con la maglia rojiblanca.