Grosso avvisa il Sassuolo: "Con la Juve stadio pieno. 400 panchine? Mi fa strano"

“Ci aspettiamo una partita impegnativa, contro una squadra di grandissimo livello, di grande qualità”. Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, presenta ai canali ufficiali del club la prossima partita di campionato con la Juventus di Luciano Spalletti, che peraltro per il tecnico neroverde è una sfida al passato: “Ha tutte le caratteristiche che sappiamo bene, però abbiamo l’obiettivo chiaro di provare a esprimere il nostro meglio”.

Cosa servirà?

“Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura, con grande coraggio e personalità. Sono caratteristiche da mettere in campo, per contrastare il livello alto che ci aspetta”.

Come vi state preparando?

“Abbiamo provato a prepararci al meglio, con pochi giorni a disposizione, lavorando sui dettagli e sperando di recuperare quanto prima i ragazzi che sono fuori”.

Che stadio si aspetta?

“Stadio pieno, la squadra che affrontiamo porta sempre dietro grandi sostenitori. Cercheremo di fare del nostro meglio”.

Ha tagliato il traguardo delle 400 panchine in carriera.

“È sicuramente un bel traguardo, non lo sapevo e sono contento di averlo raggiunto. Mi fa strano, mi sembra di essere sempre all’inizio: l’adrenalina e la passione sono sempre al massimo, è una cosa che fa notare che il tempo passa. Sono felice di come sta passando e di quello che stiamo facendo in questa stagione”.