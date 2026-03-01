Pinamonti espulso dopo 16 minuti, Grosso: "Il rosso c'è, l'arbitro ha fatto la cosa giusta"
Mister Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa dopo la clamorosa vittoria contro l'Atalanta, ha commentato anche il cartellino rosso ricevuto da Pinamonti dopo appena 16 minuti di gioco. Un'inferiorità numerica fin dall'inizio del match, che non ha però impedito ai neroverdi di superare i nerazzurri. Di seguito la sua risposta:
Ha parlato con Pinamonti? Cosa pensa del rosso?
"Andrea era abbacchiato, i compagni hanno alzato il loro livello per non fargli sentire il peso di un'eventuale partita fatta male. Non ha visto il difensore e il cartellino c'è, ma è stato involontario, c'è il piede alzato e l'arbitro secondo me ha fatto la cosa giusta".
