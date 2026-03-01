Sassuolo, Grosso: "E' stata una partita pazzesca, è la ciliegina che cercavamo"

L'analisi di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Oggi è stata una gara pazzesca, hanno scritto il loro nome negli annali di questo club. Fare la partita che abbiamo fatto oggi è qualcosa di grande, è la ciliegina che cercavamo da un po' anzi è una ciliegiona. Fare quello che hanno fatto oggi i ragazzi è un qualcosa di molto molto grande".

Thorstvedt ha segnato alla Berardi.

"Possiamo fare i nomi di tutti, oggi i difensori sono stati attenti, solidi e determinati di testa. Sono contento di aver messo un bel mattone a questo campionato con una prestazione di grande livello".

Si aspettava l'abnegazione da parte di tutti?

"Ho fatto grandi complimenti a tutti, è una squadra che è arrivata e la difficoltà ci ha acceso un campanello. Andava fatto un grande sforzo mentale rispetto che fisico, a volte siamo spregiudicati e per assurdo abbiamo speso meno di altre partite. Quando riesci a compiere queste imprese il briciolo di fortuna va dalla tua parte".

Nelle ultime partite si da un obiettivo?

"Ogni tanto ci dimentichiamo che arriviamo dalla Serie B, quando arrivi da sotto non è facile. Il campionato è difficile, il livello cambia e prendiamoci quello che di bello stiamo facendo. Non vogliamo accontentarci. Abbiamo ragazzi giovani che stanno giocando, cercheremo di volta in volta di fare le partite bene e prendere punti in ogni campo".

Berardi è da Nazionale?

"Il CT sa, sapranno fare le cose migliori per riportare il nostro calcio dove merita di stare".