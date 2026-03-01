Sassuolo, Grosso: "Livello di difficoltà molto alto, l'Atalanta è un avversario fortissimo"

Le parole di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta: "Il livello della difficoltà è molto alto, dobbiamo fare una grande prestazione. Siamo preparati per farlo e speriamo di riuscirci. Quello che stiamo raggiungendo lo stiamo facendo da neopromossi. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo sempre rimetterci in discussione. Dobbiamo prepararci al meglio contro un avversario fortissimo".

In mezzo torna Matic, vi da qualcosa in più?

"E' un giocatore importantissimo per noi, anche senza di lui i ragazzi sono stati bravissimi ed è un'importante segno. Le difficoltà di oggi sono comunque molto elevate".