Grosso: "L'Italia può fare un Mondiale da protagonista. I ragazzi li abbiamo sempre avuti"

Nel corso della sua lunghissima intervista rilasciata a Rivista Undici, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato anche dell'Italia, con cui ha vinto un Mondiale: "Dal 2006 abbiamo attraversato un momento difficile, però a me piace essere ottimista, provando a pensare positivo e a credere di avere le qualità per ritornare ad essere quello che siamo sempre stati. Ovviamente ci aspetta uno snodo importante tra qualche mese e io sono convinto che abbiamo tutte le possibilità per tornare a disputare un Mondiale e per farlo da protagonisti. All’interno della nostra Nazionale ci sono dei ragazzi bravi che vanno sostenuti, aiutati, secondo me siamo entrati in un loop di negatività da cui però si può uscire".

Secondo lei nel nostro calcio c’è dispersione del talento oppure sono solo delle dicerie dei tifosi?

"Le persone che ci stanno mettendo la testa sono in grado di trovare le soluzioni più giuste. Non mi va né di giudicare né di consigliare perché comunque mi mancano tanti argomenti per poterlo fare. I ragazzi li abbiamo e li abbiamo sempre avuti, dobbiamo essere bravi a ritrovare quella fiducia in noi stessi che ci possa permettere di tornare ai fasti di un tempo".

