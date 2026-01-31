Sassuolo, Grosso si gode Berardi: "Determinante da tanti anni, ci è mancato molto"

Il Sassuolo stende il Pisa e lo fa nel segno di Domenico Berardi. Il tecnico neroverde, Fabio Grosso, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria ha elogiato il suo capitano così: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente l'anno scorso. Parliamo di un professionista serio, che ha delle qualità molto grandi, un ragazzo in gamba. Berardi determina in questo campionato ormai da tanti anni, siamo contenti di averlo con noi e ce lo teniamo stretto".

Già in conferenza stampa l'allenatore aveva parlato di lui: "Lo conoscete anche meglio di me, ha delle qualità importanti, è un giocatore che quando sta bene sposta e siamo contenti di tenercelo stretto perché ha fatto una grandissima partita.

Ci è mancato tanto ed è importante anche per i compagni perché in allenamento è sempre molto presente, tiene alto i giri, tutto quello che ha fatto è meritato e conquistato. Siamo contentissimi di averlo con noi, complimenti a lui e ai compagni per la prestazione", le sue parole