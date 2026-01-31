Sassuolo, Grosso e il calcione "alla Conte": "Mi sono arrabbiato per delle leggerezze"

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta dai neroverdi contro il Pisa. Di seguito le sue dichiarazioni a commento del match terminato 1-3.

Quali sono le note positive di questa vittoria?

"Essere usciti da questo campo con il risultato pieno, le insidie le conoscevamo, siamo riusciti a fare le cose giuste in certe fasi della gara. Ci teniamo stretti il risultato e la prestazione".

Il Sassuolo ha rischiato sul ritorno del Pisa.

"Ci sono stati momenti in cui noi non abbiamo percepito il pericolo, abbassando i giri del motore. Poi fai fatica a fare gioco e rientra l'avversario, è uno spunto per noi, per migliorarci. Ma abbiamo creato tante occasioni: diverse le abbiamo sfruttate, in altre potevamo essere più spietati".

Matic ha detto: "Spero che Berardi chiuda qui la carriera".

"Domenico se sta bene fa la differenza, è forte, intelligente, ha spunto, tecnica, conosce il gioco, sono dieci anni e più che è in Serie A. Siamo contenti di averlo e ce lo teniamo stretto".

Ha calciato il pallone con rabbia, "alla Conte". Come mai?

"Mi sono arrabbiato perché la presenza deve essere continua, le partite possono cambiare e piccolo episodi la possono macchiare, con delle leggerezze o superficialità".