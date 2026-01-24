Grosso sul mercato: "Ci sono sempre turbolenze in questa fase, è importante restare lucidi"

Mister Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa in vista del match della Cremonese, è stato interpellato anche sul mercato del suo Sassuolo. Questa la risposta del tecnico neroverde:

"Ho fatto una riflessione. È due anni che sono qui e questa è una fase che ti crea sempre un po' di turbolenze, ti toglie energie, anche a livello personale è uno spunto per essere migliori. Anche l'anno scorso è stato così. Per me è importante mantenere la lucidità, provare a fare al meglio il mio ruolo, in ogni società ci sono le varie competenze, io devo far esprimere al massimo gli interpreti a mia disposizione e la bravura che bisogna avere e voglio provare a fare sempre al meglio".

Anche in passato alcuni suoi predecessori lamentavano queste turbolenze durante il mercato...

"Anche ascoltando in giro non vedo tutta questa serenità (ride, ndr). A me piace cavalcarla, provare ad aumentare i momenti di lucidità per mantenere la serenità per fare al meglio il mio compito".

