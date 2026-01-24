Live TMW Sassuolo, Grosso: "Torna Berardi. Con la Cremonese uno scontro diretto importante"

12.50 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla dalla sala stampa del Mapei Football Center alla vigilia del match con la Cremonese in programma domani alle 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I temi e le analisi pre-partita del tecnico neroverde a partire dalle ore 13, su questa pagina.

13.09 - Inizia la conferenza.

Com'è la situazione infortuni? Qual è l'aggettivo per questa partita?

"È uno scontro diretto tra due squadre che sono tornate in Serie A in questa annata e hanno fatto un percorso simile, veniamo entrambe da un periodo in cui non si riesce a portare a casa la posta in palio per intera a casa, sono tutti ingredienti che alimentano questa sfida. Sono tutte considerazione che conosciamo e abbiamo fatto, abbiamo per voler e dover fare una grande prestazione".

Chi ritorna?

"Indisponibili ormai per lunga data saranno ancora Pieragnolo e Candé, ko anche Boloca spero di recuperarlo presto. Pinamonti ha un'influenza e Cheddira ha cambiato maglia, gli altri sono dentro".

Come sta Berardi?

"Gli altri rientrano, da capire bene il minutaggio e l'utilizzo ma tutti i disponibili sono pronti per fare gara, ma è importante cominciarla bene e saperla anche finire bene. Troviamo delle nostre armi che ci permettono di riempire la gara".

"Questa è una squadra che ha un filo conduttore chiaro, Nicola è una brava persona e un bravissimo allenatore. La Cremonese si sa difendere bene, ricerca tanto gli inserimenti con queste corse che arrivano dagli esterni e dai centrocampisti, è una squadra che ti tiene sempre all'erta e ha caratteristiche che gli hanno permesso di fare un percorso importante. Siamo entrambi in una situazione bella e che entrambi vogliamo mantenere, per farlo bisogna avere grande ritmo, grande coraggio, la lucidità di saper riconoscere i momenti e la 'follia' di saper esprimere la propria qualità".

Rammarico per come è andata a Napoli?

"Quando le gare finiscono non puoi fare più niente per cambiarle. Il campionato è una maratona, ci sono dei momenti e queste sensazioni fanno parte di tutti i campionati e poi all'interno c'è la sensazione di essersi preparati per correre e volerlo fare bene, riconoscendo i momenti. Questa è stata una tappa contro un avversario forte, siamo stati nella partita, abbiamo fatto belle cose ma sono due partite diverse perché quando vai in questi stadi succedono cose e quando vai negli scontri diretti ne succedono altre, bisogna riconoscere quello che serve fare quando arrivano le partite in cui l'equilibrio è diverso, in cui gli avversari alzano la soglia dell'attenzione, c'è grande rispetto da ambo le parti e in cui i piccoli dettagli possono spostare e noi dobbiamo essere bravi a spostarli dalla nostra".