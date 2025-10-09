TMW Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa dello stadio della Roma. Sarà un impianto straordinario"

In apertura dell'Assemblea Generale dell'EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel di Roma il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha dato il via ai lavori odierni. Queste le sue parole: “Buongiorno a tutti, è un enorme piacere per la città di Roma dare un benvenuto caloroso a questa 32esima assemblea dell’EFC. Saluto il presidente Nasser Al Khelaifi e tutti i presidenti, è un’assemblea importante perché cambia ufficialmente il nome che rispecchia la trasformazione continua dell’organizzazione. L’obiettivo è mettere i club al centro del calcio, questo sposa le esigenze dei club. Siamo lieti che il lancio ufficiale di questa nuova fase avvenga in questa sede, Roma è da sempre simbolo di dialogo e confronto.

Questa vostra scelta in concomitanza con il Giubileo ci inorgoglisce, Roma è una Capitale con un passato di grandezza che è aperta agli eventi sportivi e culturali a livello internazionali. Gli straordinari risultati della città nell’organizzare questi eventi dimostrano la nostra voglia di essere protagonisti. La presenza del presidente della FIFA, dell’UEFA e del Ministro dello sport Abodi oltre alla presenza di leggende del calcio dimostra l’importanza di questo appuntamento. Voglio ringraziare in particolare modo Dan Friedkin per aver accompagnato tutti voi in questo percorso, saluto anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Roma è una città di sport e di calcio, non solo per i milioni di appassionati che seguono le partite ma anche i tantissimi cittadini che quotidianamente partecipano attivamente allo sport. Stiamo fornendo una serie di attività per far partecipare più persone possibile allo sport. Anche l’impegno dell’EFC con il focus sullo sport rispecchia perfettamente il nostro obiettivo, questa iniziativa mette i tifosi di nuovo al centro della scena.

Qui a Roma conosciamo questo tema, migliorare gli stadi e altre infrastrutture migliora la vita di una comunità, insieme con i due principali club della città stiamo lavorando in questa direzione. Ci sono 38 club italiani tra maschile e femminile nell’EFC compresi i due di Roma, la loro presenza certifica l’importanza strategica della città di Roma. Roma è lieta di condividere con voi questa transizione, lo sport ha sempre rappresentato più della semplice competizione, è congregazione e succede da migliaia di anni. Lavoriamo per l’organizzazione di alcuni match dell’Europeo del 2032 e continueremo a crescere, siamo all’ultima tappa del progetto stadio della Roma, sarà uno dei più belli del mondo. Non sarà solo un impianto sportivo straordinario, ma porterà una rigenerazione in un intero quartiere creando anche spazi sportivi aperti. Roma è una città che apre al mondo, mi auguro che questo incontro possa marcare l’inizio di una nuova stagione per il calcio europeo”.