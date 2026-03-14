Inter-Atalanta 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji (35' st de Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (31' st Frattesi), Zielinski, Sucic (1' st Mkhitaryan), Dimarco (21' st Luis Henrique); Thuram, Esposito (21' st Bonny). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Acerbi, Diouf, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni. All.: Chivu
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (20' st Hien); Zappacosta, de Roon (31' st De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (6' st Ederson), Zalewski (20' st Sulemana); Scamacca (6' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Bellanova, Ahanor. All.: Palladino
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 26' Esposito (I), 36' st Krstovic (A)
Ammoniti: Sucic (I), Kolasinac (A), Carlos Augusto (I), De Ketelaere (A).