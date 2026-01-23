"Hai sentito? Il nuovo coro è per te": Inter, Di Gennaro esalta Pio Esposito dopo il cambio
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
Francesco Pio Esposito lascia il campo a San Siro al 60': la Curva Nord improvvisa nuovi cori, per il nuovo idolo. "Pio gol", si sente cantare dagli spalti, così il terzo portiere nerazzurro, Raffaele Di Gennaro si rivolge al centravanti: "Hai sentito? È un nuovo coro, è per te". Esposito ha siglato il gol che ha completato la rimonta da 0-2 a 3-2 da parte dell'Inter, contro il Pisa, che al momento rimane in vantaggio al Meazza.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile