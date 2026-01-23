"Hai sentito? Il nuovo coro è per te": Inter, Di Gennaro esalta Pio Esposito dopo il cambio

Francesco Pio Esposito lascia il campo a San Siro al 60': la Curva Nord improvvisa nuovi cori, per il nuovo idolo. "Pio gol", si sente cantare dagli spalti, così il terzo portiere nerazzurro, Raffaele Di Gennaro si rivolge al centravanti: "Hai sentito? È un nuovo coro, è per te". Esposito ha siglato il gol che ha completato la rimonta da 0-2 a 3-2 da parte dell'Inter, contro il Pisa, che al momento rimane in vantaggio al Meazza.