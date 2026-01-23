23 gennaio 2020, la Fiorentina cede Pedro al Flamengo. Dopo soli 59 minuti giocati

Il 23 gennaio del 2020 la Fiorentina cede uno dei più costosi acquisti del mercato estivo. Lo fa con un comunicato che compare sul proprio sito ufficiale. "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020 con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme al Clube de Regatas do Flamengo"

Pedro si può realisticamente considerare come uno dei peggiori giocatori mai passati dalla Fiorentina. Preso nell'estate del 2019, dopo pochi mesi è tornato in patria - e ci è rimasto - riuscendo anche ad arrivare fino alla Seleçao. Il 9 dicembre poi arriverà anche il riscatto a titolo definitivo: "ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme". In totale 59 minuti e ovviamente zero reti con la maglia della Fiorentina, ma pur sempre ceduto per 2 milioni più 14 per il riscatto.

Curiosità: su Wikipedia i suoi gol sono modificati, tanto più che fra il 2022 e il 2024 avrebbe segnato 156 gol in tre stagioni solo nei campionati brasiliani, fra il Brasileirao e quello di Rio de Janeiro. Ne ha segnati 140 in sei stagioni, comunque un bottino da non disprezzare.